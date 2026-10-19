دانشگاه ملی مهارت واحد اردبیل با ارائه ۳۵ رشته فنی و مهندسی، در تربیت نیروی کار ماهر و تأمین نیاز بخش‌های صنعت و خدمات استان نقش‌آفرینی می‌کند؛ دانشگاهی که هم‌اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در آن مشغول تحصیل هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کریم نصیریان، رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه ملی مهارت واحد استانی اردبیل دارای سه مرکز آموزشی شامل دختران اردبیل، پسران اردبیل و پسران خلخال است و در این سه مرکز، ۳۵ رشته فنی و حرفه‌ای ارائه می‌شود.

وی با اشاره به آمار دانشجویان و اشتغال فارغ‌التحصیلان افزود: هم‌اکنون ۲ هزار نفر در این مراکز مشغول به تحصیل هستند و طبق آمار بیمه سلامت و تأمین اجتماعی، ۷۳ درصد فارغ‌التحصیلان ۵ سال گذشته مشغول به کار هستند؛ همچنین پذیرش در برخی مقاطع بر اساس معدل و بدون آزمون انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی اردبیل با اشاره بویژگی‌های این دانشگاه ادامه داد: این دانشگاه دولتی است و خدمات سلف و خوابگاه ارائه می‌دهد و ویژگی مشترک رشته‌های آن، آموزش باهدف اشتغال است و رشته‌ها بر اساس نیازسنجی بازار کار انتخاب شده‌اند؛ رشته‌های مهندسی شامل برق قدرت، الکترونیک، تأسیسات، مکانیک خودرو، عمران، معماری و طراحی دوخت است و تجهیزات به‌روز و کارگاه‌های تخصصی مانند پنوماتیک و هیدرولیک در برق قدرت نیز فراهم شده است.

نصیریان در پایان با اشاره به رشته‌های حوزه IT و رویکرد مهارت‌محور دانشگاه یادآور شد: رشته‌های حوزه فناوری اطلاعات شامل شبکه و نرم‌افزار، داده‌کاوی، یادگیری ماشین و بینایی ماشین (زیرشاخه هوش مصنوعی) است و بر مهارت‌آموزی سریع برای ورود به بازار کار تأکید می‌شود؛ کاربرد پنوماتیک در صنایع مختلف از جمله دندانپزشکی و رویکرد رشته بازاریابی به سمت دیجیتال و مجازی از دیگر ویژگی‌های این دانشگاه است.