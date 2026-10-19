به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهرداد دادخواه، مدیر عامل شرکت برق شهرستان اصفهان با تأکید بر اهمیت آموزش مدیریت مصرف انرژی از دوران کودکی، در آیین نواختن زنگ «با انرژی» همزمان با اجرای پویش قرار همدلی در دبستان دخترانه رودکی منطقه حصه اصفهان گفت: آموزش نسل آینده برای استفاده صحیح از انرژی، گام مؤثری در مدیریت چالش‌های انرژی کشور و حفظ این سرمایه ملی برای آیندگان است و نواختن زنگ با انرژی، دانش‌آموزان، سرمایه‌های آینده کشور را سفیران فرهنگ مصرف صحیح برق در خانواده و جامعه معرفی می‌کند.

در این مراسم، کارشناسان دفترمدیریت مصرف برق باارائه آموزش‌های کاربردی، دانش آموزان را با راهکار‌های مصرف بهینه برق در خانه و مدرسه آشنا کرده و مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اهدای جوایز فرهنگی از دانش‌آموزان تقدیر کرد.