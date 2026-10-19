برای پاسداشت مقام شامخ شهدا و تکریم خانواده‌های ایثارگران، هیئت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با خانواده معظم برادران شهید، ابراهیم و اکبر کاظمی‌پور دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در این دیدار حاضران باگرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از صبر و فداکاری خانواده‌های ایثارگران تجلیل کردند.

شهدای گرامی، ابراهیم و اکبر کاظمی‌پور، در سال ۱۳۶۲ در عملیات جزیره مجنون، جان فداکننده خود را در راه دفاع از میهن اسلامی نثار کردند.

در این نشست، مسئولان دانشگاه با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار در میان نسل جوان، بر انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به دانشجو‌ها و دانش‌آموزان تأکید کردند. همچنین با تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، از ایثارگری‌های بی‌دریغ خانواده معظم شهیدان کاظمی‌پور قدردانی شد.