چهارمین نشست شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۴۰۵ با محوریت بررسی اصلاحات طرح‌های شهری تهران و تعیین تکلیف برخی مسائل شهرسازی در چهارمحال‌وبختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، بازنگری پهنه‌بندی محله ۱۳ آبان منطقه ۲۰ تهران و بررسی طرح موضعی شهرک غرب، از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین تعیین تکلیف شهرک مسکونی آلونی در شهرستان خانمیرزا و بررسی مغایرت اساسی مربوط به حریم شهر بروجن در دستور کار نشست قرار داشت.

این نشست به ریاست معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برگزار شد و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.