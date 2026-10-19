به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها که هر ساله از اواخر مهرماه شروع می‌شود، با هدف گسترش فعالیت‌های بدنی در مدارس، شناسایی استعداد‌های ورزشی و ایجاد نشاط و شادابی در میان دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

المپیاد درون‌مدرسه‌ای فیروزکوه فرصتی است تا دانش‌آموزان در رشته‌های متنوع ورزشی با یکدیگر به رقابت بپردازند و علاوه بر تقویت سلامت جسم، روحیه همدلی، کار تیمی و رقابت سالم را در محیط آموزشی تجربه کنند. برگزاری مستمر این برنامه‌ها، گامی در راستای ارتقای سطح آمادگی جسمانی و ترویج فرهنگ ورزش در میان نسل آینده به شمار می‌رود.