\n \n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b\u00a0\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u067e\u0648\u0633\u062a\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06f5\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631\u06cc \u00ab\u062c\u0627\u0646\u200c\u0641\u062f\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0648\u0631\u06cc\u062a \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0646\u0633\u0644\u200c\u0647\u0627 \u0632\u06cc\u0631 \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f.\n#\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646_\u062c\u0627\u0646#\u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc_\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646