به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «هتل کارتون» به کارگردانی سیروس الوند و تهیه‌کنندگی احمد نجفی، داستان بازگشت بهرام ادیب (قهرمان پیشین والیبال) به ایران برای دیدار با پسرش و چالش‌های تربیتی آنهاست، این فیلم امشب ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این اثر احمد نجفی، بیتا فرهی، سیروس ابراهیم‌زاده و سهیلا رضوی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

همچنین برنامه «رویش» با اجرای زهرا حاجیعلی و تهیه‌کنندگی هادی خدادی، دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

در این برنامه دکتر مرتضی بحرانی، معاون توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، به بررسی ماشین‌آلات و ادوات متناسب با الگوی کشت پاییزه می‌پردازد.