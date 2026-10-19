به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، بسته اخبار کوتاه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ شامل ۴ خبر کوتاه است.



برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای دانش آموزان مدارس همزمان با سراسر کشور در گیلان

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان در آیین برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای دانش آموزان مدارس استان گفت: این المپیاد با شعار هویت، کیفیت و عدالت به میزبانی شهرستان صومعه سرا برگزار شده است.

برگزاری نخستین نشست آموزشی جان فدایان حوزه اجتماعی با عنوان نهضت اجتماعی جوانان، در رشت

در اجرای این نشست، نهضت اجتماعی جوانان قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه الله (عج) و جان فدایان گیلانی که در حوزه‌های اجتماعی همچون محیط زیست، راه اندازی کسب و کار خرد، مواسات و فعالیت‌های حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی اعلام آمادگی کرده بودند سازماندهی می‌شوند و آموزش می‌بینند.

اختصاص اعتبار برای بهسازی ورزشگاه ماسال

فرماندار ماسال در نشست شورای اداری این شهرستان از اختصاص بیش از ۴ میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی ورزشگاه شهید محبی خبر داد و گفت: تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی شهرستان از مطالبات مردم است که باید با جدیت پیگیری شود.

رسانه‌ها راویان حقیقی مجاهدت‌های مدافعان وطن

معاون هماهنگ‌کننده تیپ نیروی مخصوص میرزا کوچک خان نیروی زمینی سپاه پاسداران در نشست با اصحاب رسانه و قدردانی از خبرنگاران و فعالان حوزه اطلاع رسانی در کومله گفت : در جنگ روایت‌ها ، نقش اصحاب رسانه در بیان حقایق مجاهدت ها ، ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام و نیرو‌های مسلح ایران اسلامی دردفاع از وطن بسیار اثرگذار است.