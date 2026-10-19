به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، با اشاره به آخرین آمار اجرای طرح ملی شناسنامه‌دار کردن، رصد و رهگیری محصولات کشاورزی اظهار داشت: این طرح ملی تا پیش از تابستان امسال عملاً در نقطه صفر قرار داشت، اما با بهره‌برداری کامل از سامانه جامع یکتا، در تیرماه با صدور ۱۱ مورد آغاز شد و در مردادماه به ۴۷ مورد، در شهریورماه به ۵۴۰ مورد و در مهرماه با شتابی کم‌نظیر از مرز ۶ هزار و ۹۰۰ مورد گذشت که تا پایان وقت اداری امروز به بیش از ۷ هزار شناسنامه محصول خواهد رسید.

رضا بهراملو با تفکیک میان شناسنامه واحد تولیدی و شناسنامه محصول تصریح کرد: آمار شناسنامه واحد‌های تولیدی بسیار فراتر از شناسه محصول است و خوشبختانه با استقبال خوب کشاورزان، تاکنون از مرز ۳۰۰ هزار شناسنامه واحد تولیدی عبور کرده‌ایم و هر واحد پس از ثبت نهایی، فرایند دریافت شناسنامه برای تک‌تک محصولات خود را آغاز می‌کند.

کرمانشاه، زنجان و خراسان رضوی؛ استان‌های پیشتاز در کشور

او با اشاره به رقابت استان‌ها در اجرای این طرح ملی افزود: بر اساس پایش‌های هفتگی و ارزیابی فصلی هم‌زمان با سالگرد ابلاغ دستورالعمل اجرایی در مهرماه، استان‌های کرمانشاه، زنجان و خراسان رضوی موفق شدند رتبه‌های اول تا سوم کشور را در صدور شناسنامه‌ها به خود اختصاص دهند که از استان برتر تجلیل به عمل آمد و پیگیری میدانی در سایر استان‌ها برای تسریع در روند کار ادامه دارد.

اتصال تسهیلات و حمایت‌های دولتی به داشتن «QR کد»

مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری در ادامه به رفع دغدغه‌های کشاورزان پرداخت و تأکید کرد:برخی کشاورزان نگران دریافت مالیات بودند، در حالی که فعالیت‌های بخش کشاورزی طبق قانون از مالیات معاف است. افزون بر این، در چارچوب قانون رفع موانع تولید، پیشنهاد داده‌ایم که اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، نهاده‌ها و مزایای کشاورزی قراردادی منوط به دریافت شناسنامه و QR کد محصول باشد.

بهراملو همچنین با هشدار نسبت به توقف احتمالی محموله‌های فاقد شناسه در مبادی صادراتی گفت:در تعریف نوین بین‌المللی، امنیت غذایی بدون رصد، رهگیری و سلامت پایدار معنا ندارد. در حال حاضر پذیرش محصولات در بازار‌های صادراتی و گمرکات مرزی مشروط به داشتن QR کد است و به‌زودی عرضه در میادین میوه و تره‌بار داخلی نیز تنها برای محصولات شناسنامه‌دار مجاز خواهد بود.

تسهیل فرآیند ثبت‌نام در سامانه «یکتا»

او با بیان اینکه کشاورزان بدون نیاز به مراجعه حضوری می‌توانند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی yekta.maj.ir اقدام کنند، خاطرنشان کرد:در سامانه یکتا تمامی فرایند‌های نظارتی نظام مهندسی کشاورزی و اصناف لینک شده است. ما برای راحتی کشاورزان، پارامتر‌های ثبت اطلاعات را از ۱۰۰ مورد به حداقل اطلاعات الزامی کاهش داده‌ایم تا تولیدکنندگان بتوانند با ثبت نوع بذر، روش آبیاری، میزان مصرف سم و کود، در کوتاه‌ترین زمان شناسه محصول خود را دریافت کرده و به برندسازی و ارتقای قیمت محصول خود کمک کنند