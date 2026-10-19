به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ احمدزالی مدیرآموزش وپرورش بویین میاندشت گفت: هدف از برگزاری این المپیاد، رسیدن به یک درک واحدبرای همزیستی و زندگی مسالمت آمیزاست.

کارشناس تربیت بدنی آموزش وپرورش بویین میاندشت هم با بیان اینکه المپیاد ورزشی در ۶۵ مدرسه ودر تمام مقاطع تحصیلی برگزار می‌شودگفت: المپیاد ورزشی متناسب باشرایط مدارس در رشته‌های مختلف در طول سال تحصیلی برگزار می‌شود ودانش آموزان به صورت فردی وتیمی در رشته‌های مختلف ورزشی شرکت می‌کنند.

مهدی شیردل افزود: علاوه برالمپیاد ورزشی، طرح مهارت آموزی ورزشی با هدف ارائه آموزش تخصصی در رشته‌های مختلف ورزشی برای دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی تا سوم راهنمایی ارائه می‌شود.