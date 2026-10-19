مدیرکل هواشناسی گیلان از ورود سامانه خنک و بارشی به آسمان استان و بارش باران به همراه رعد و برق و کاهش ۳ تا ۶ درجه‌ای دما از عصر امروز خبر داد و گفت: بارش باران امروز و فردا شدت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با نفوذ جریانات شمالی به آسمان گیلان از عصر امروز، افزایش ابر و مه آلود شدن هوا، بارش باران به همراه رعد و برق، وزش باد و کاهش ۳ تا ۶ درجه‌ای دما در استان اغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد.

وی از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در گیلان و شدت بارش باران و رعد و برق برای امروز و فردا در استان خبر داد و افزود: برای پایان این هفته بارش‌های رگباری، اما پراکنده باران پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته منجیل با ۳۶ درجه دما و خنک‌ترین منطقه دیلمان با ۱۴ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۱۰۰ درصد است.

محمد دادرس افزود: دریای کاسپین با ارتفاع موج بیش از یک متر، از عصر امروز و تا فردا برای فعالیت‌های دریانوردی و صید نامناسب است.