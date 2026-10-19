مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از ثبت بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره درخواست صدور مجوز کسب‌وکار از سوی متقاضیان این استان در درگاه ملی مجوز‌ها در شهریور امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از ثبت بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره درخواست صدور مجوز کسب‌وکار از سوی متقاضیان این استان در درگاه ملی مجوز‌ها طی شهریورماه سال جاری خبر داد که از این میان، بیش از ۱۰ هزار درخواست منجر به صدور مجوز شده است.

مجید تقی‌زاده با اعلام این آمار اظهار داشت: از مجموع ۱۵ هزار و ۵۶۹ درخواست ثبت‌شده در شهریورماه ۱۴۰۵، ۵ هزار و ۷۵۵ فقره (۳۷ درصد) از نوع مجوز‌های ثبت‌محور و ۹ هزار و ۸۱۴ فقره (۶۳ درصد) از نوع تأییدمحور بوده است.

همچنین از نظر ترکیب متقاضیان، ۹۵.۹ درصد توسط اشخاص حقیقی و ۴.۱ درصد توسط اشخاص حقوقی ثبت شده که سهم آقایان ۶۳.۲ درصد و بانوان ۳۶.۸ درصد بوده است.

وی درباره حجم تقاضای دستگاه‌ها و شهرستان‌ها تصریح کرد: اتاق اصناف مرکز استان با ۲۲.۱ درصد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲۱.۱ درصد و اداره کل جهاد کشاورزی با ۱۱.۲ درصد بیشترین درخواست‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و در سطح استانی نیز شهرستان شیراز با ۳۵.۴ درصد در صدر تقاضا‌ها قرار دارد.

تقی‌زاده در پایان با اشاره به ارزیابی سرعت پاسخگویی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: در میان دستگاه‌های اجرایی، اداره های کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف بیشترین شاخص پاسخگویی به‌موقع را به ثبت رساندند.