دادستان‌های فدرال آمریکا فاش کردند مهندس سابق شرکت اوپن‌ای‌آی (OpenAI) که به جاسوسی و نصب دستگاه‌های شنود در اتاق جلسات مدیران ارشد متهم شده است، ارتباطات مکرر و مشکوکی با یکی از اعضای خاندان سلطنتی عربستان داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به گفته دادستان‌های فدرال آمریکا در دادگاهی در سان‌فرانسیسکو، عبدالرحمن الفوزان، مهندس ۳۵ ساله اوپن‌ای‌آی، متهم است که در شهریورماه سال جاری ابزار‌های ضبط صدا و شنود را در درگاه USB تلویزیون اتاق کنفرانس مدیران نصب نموده است. بر اساس اسناد دادگاه در سان‌فرانسیسکو، این متهم در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از طریق واتس‌اپ با یکی از اعضای خاندان سلطنتی عربستان در ارتباط بوده و این فرد از او خواسته بود تا به طرحی در حوزه هوش مصنوعی در ریاض ملحق شود.

دادستان‌ها هشدار داده‌اند که اقدامات الفوزان خطری برای امنیت ملی ایالات متحده است، زیرا در زمان فعال بودن دستگاه‌های شنود، مدیران اوپن‌ای‌آی با مقامات دولتی آمریکا دیدار داشتند. همچنین افشا شده است که دولت عربستان پس از بازداشت متهم در ۹ اکتبر، هزینه‌های سفر همسر و فرزند او به دوحه را پرداخت نموده است که از نظر دادستانی، نشانه‌ای از حمایت مالی دولت خارجی و احتمال فرار متهم است.

کَش پتل، رئیس اف‌بی‌آی هم تأکید کرد: هدف متهم از این اقدامات، ثبت مخفیانه ارتباطات حساس مربوط به فناوری هوش مصنوعی این شرکت بوده است. در صورت محکومیت، الفوزان با حداکثر پنج سال زندان روبه‌رو خواهد بود.