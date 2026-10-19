مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری از تعمیرات اساسی ۳۷۰ تجهیز عملیاتی، پشتیبانی و فرآیندی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب خبر داد.

تعمیرات اساسی ۳۷۰ تجهیز عملیاتی و پشتیبانی در شرکت نفت و گاز آغاجاری

تعمیرات اساسی ۳۷۰ تجهیز عملیاتی و پشتیبانی در شرکت نفت و گاز آغاجاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحسن دهبان‌پور اظهار داشت: با برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی بیش از ۹۰ عملیات تعمیرات اساسی روی تجهیزات مهم فرآیندی در این شرکت به انجام رسید.

وی افزود: این تعمیرات اساسی بر روی تجهیزاتی از جمله نمک‌گیر‌های برقی، مخازن تحت فشار گازدار، پیش‌گرم‌کن‌ها، مخازن ثقلی نمک‌زدایی و سایر تجهیزات کلیدی با هماهنگی و پشتیبانی ستاد شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب انجام شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، ارتقای تاب‌آوری تأسیسات و حفظ پایداری تولید را از اولویت‌های راهبردی این شرکت دانست و تصریح کرد: در همین راستا، با تکیه بر توان تخصصی کارکنان اداره نگهداری و تعمیرات، تعمیرات اساسی بیش از ۲۷۵ تجهیز پشتیبانی و عملیاتی نیز با موفقیت انجام شد.

دهبان‌پور ادامه داد: جرثقیل‌های سقفی کارگاهی، ترانسفورماتور‌های برق، توربین‌های با توان کمتر از چهار هزار اسب بخار، کمپرسور‌های هوا و سایر سامانه‌های جانبی از جمله تجهیزات تعمیرشده در این بخش بوده‌اند.

وی در پایان، افزایش عمر مفید تجهیزات و ماشین‌آلات راهبردی، کاهش ریسک توقف‌های ناگهانی، ارتقای ضریب ایمنی عملیات و تضمین استمرار تولید ایمن و پایدار نفت و گاز را از مهم‌ترین اهداف اجرای این برنامه تعمیراتی عنوان کرد.