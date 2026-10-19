به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره استاندارد کاشان با تأکید بر اهمیت ایمنی تجهیزات شهربازی‌ها و خانه‌های بازی گفت: بنابر دستور دادستان، نظارت بر این مراکز در دستور کار قرار دارد و یک شهربازی در منطقه کاشان به‌دلیل استفاده از تجهیزات غیراستاندارد پلمب شد.

مصطفی بخردی همچنین با اشاره به صدور ۱۲۳ مجوز ایمنی برای بالابر‌ها در نیمه نخست امسال افزود: آسانسور‌هایی که براساس گزارش آتش‌نشانی دارای نقص اعلام شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند و در پی آن، یک واحد تجاری به‌دلیل دریافت نکردن گواهی استاندارد آسانسور مهرو موم شد.

رئیس اداره استاندارد کاشان با هشدار درباره خطرات استفاده از بالابر‌های باری برای جابه‌جایی افراد گفت: این بالابر‌ها برای حمل بار طراحی شده‌اند و استفاده از آنها برای جابه‌جایی افراد غیرمجاز است و مسئولیت هرگونه حادثه بر عهده صاحب واحد صنفی است.