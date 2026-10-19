معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از اعلام ضوابط زیست‌محیطی تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا در چهار استان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، حمید ظهرابی با اشاره به نگرانی پژوهشگران درباره پیامد‌های زیست‌محیطی توسعه پرورش تیلاپیا گفت: ضوابط ویژه این فعالیت در استان‌های سمنان، قم، یزد و خراسان جنوبی با هدف مدیریت مخاطرات و پیشگیری از آسیب به تنوع زیستی تدوین شده است.

او تأکید کرد: تعیین این ضوابط به معنای مجوز توسعه نامحدود پرورش تیلاپیا یا تعمیم آن به سایر مناطق کشور نیست.

ظهرابی افزود: ارزیابی راهبردی محیط زیستی، تولید تیلاپیای نر ژنتیکی، استفاده از سامانه‌های پرورش با تبادل آب صفر و بازچرخانی آب و پیشگیری از فرار این گونه به زیستگاه‌های طبیعی، از مهم‌ترین الزامات تعیین‌شده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وظایف قانونی این سازمان در ارزیابی گونه‌های آبزی تصریح کرد: توان سازگاری بالای تیلاپیا و رقابت آن با گونه‌های بومی، ضرورت نظارت بر مراکز پرورش و رعایت ملاحظات اکولوژیک را دوچندان می‌کند.

او همچنین با اشاره به ممنوعیت ورود گونه‌های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب‌ها بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی را از اولویت‌های سازمان دانست.