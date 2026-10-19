به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ششمین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه با بررسی و تعیین تکلیف ۱۵ پرونده از اراضی راکد و قرارداد‌های فاقد پیشرفت اجرایی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس برگزار شد تا با آزادسازی این زمین‌ها، مسیر برای ورود سرمایه‌گذاران واجد اهلیت هموارتر شود.

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، در این نشست با تأکید بر تداوم روند تعیین تکلیف اراضی راکد گفت: این جلسات در چارچوب تکلیف قانونی و با تعامل مناسب میان شرکت شهرک‌های صنعتی، دادگستری کل استان و استانداری برگزار می‌شود تا از حبس اراضی صنعتی جلوگیری شده و امکان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران واقعی فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه آرای صادرشده در این کارگروه در ردیف آرای قضایی و لازم‌الاجرا قرار دارد، افزود: پرونده‌هایی که با وجود اعطای مهلت مجدد، اقدام مؤثری برای اجرای طرح در آنها صورت نگرفته است، بر اساس ضوابط تعیین تکلیف می‌شوند.

حبیب‌الله افشون، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس، نیز با تأکید بر ضرورت آزادسازی اراضی برای توسعه سرمایه‌گذاری اظهار داشت: با توجه به محدودیت زمین در شهرک‌های صنعتی تقاضامحور، تداوم نگهداری زمین بدون ساخت‌وساز و انجام تعهدات، با اهداف واگذاری همخوانی ندارد و فسخ قرارداد این‌گونه افراد در دستور کار قرار دارد.