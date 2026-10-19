مردم مشهد مقدس در دویست‌وسی‌ودومین شب تجمعات مردمی، بزرگترین زنجیره انسانی به طول ۱۰ کیلومتر در حمایت از ایران اسلامی را تشکیل دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بزرگترین زنجیره انسانی پرچم‌داران در مشهد شب گذشته از پایانه مسافربری امام رضا(ع) آغاز و در مسیر خیابان امام رضا(ع)، حرم مطهر، طبرسی جنوبی و شمالی، انتهای طبرسی شمالی به سمت پنجتن ادامه داشت و در بوستان ارم مزار شهدای گمنام پایان یافت.

مردم مشهدالرضا در حالی که پرچم های سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و پرچم هایی منقش به اسامی چهارده معصوم را در دست داشتند، با حضور پرشور و گسترده خود با آرمان‌های شهدا در امتداد مسیرهمدلی بیعت کردند.

مردم پایتخت معنوی ایران با تشکیل این زنجیره انسانی از جنوب تا شمال مشهد باری دیگر وفاداری خود به آرمان های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب را نشان دادند و بر مقاومت در برابر دشمنان این مرز و بوم تاکید کردند.