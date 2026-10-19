سرپرست انتظامی شهرستان رباط کریم، از انهدام یک باند کلاهبرداری اسکیمری و دستگیری سه متهم که با کپی اطلاعات کارت‌های بانکی شهروندان، به ارزش ۵ میلیارد ریال از حساب آنان برداشت کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا باباعلی گفت: بدنبال شکايت چند شهروند درباره کلاهبرداری اسکيمری کارت بانکی در شهر رباط کريم، پيگيری موضوع به صورت ويژه در دستورکار پليس فتا قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با اقدامات فنی، هويت و مخفيگاه متهمان را شناسائی و با هماهنگی قضائی در عملياتی غافلگيرانه هر ۳ متهم را دستگير کردند.

سرهنگ باباعلی بیان کرد: براساس تحقيقات پلیس مشخص شد متهمان با پوشش نانوائی و همدستی يک واحد صنفی نانوائی و با استفاده از دستگاه اسکيمر ، اطلاعات کارت بانکی شهروندان را کپی و اقدام به برداشت از حساب آنان می کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان رباط کريم با اشاره به اینکه متهمان به ۲۳ فقره کلاهبرداری اسکيمری و برداشت وجه از حساب شهروندان به ارزش ۵ ميليارد ريال اقرار کردند ، اظهار کرد: متهمان پس از تکميل پرونده و پايان تحقيقات تحويل مراجع قضائی شدند.