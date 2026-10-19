به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از رفع تصرف ۲۸ هکتار از اراضی ملی در پلاک‌های هزارود، جیا و آببر شهرستان طارم با دستور قضایی خبر داد.

سرهنگ محمد مهدیخانی افزود: این عملیات ۲۶ مهر با حکم و دستور قضایی رئیس دادگستری شهرستان طارم و بخش چورزق و با حضور نیرو‌های یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طارم و یگان حفاظت استان زنجان و با مشارکت اداره‌های امور منابع آب، نیروی انتظامی و محیط زیست شهرستان اجرا شد.

وی تأکید کرد: صیانت از عرصه‌های ملی از مأموریت‌های اصلی یگان حفاظت منابع طبیعی است و مقابله با تخلفات و جلوگیری از دست‌اندازی به این اراضی با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهاد‌های مسئول دنبال می‌شود. عرصه‌های طبیعی در حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و پایداری محیط زیست نقش دارند و پیشگیری از تصرفات غیرمجاز و تخریب اراضی ملی نیازمند پایش مستمر و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

مهدیخانی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی، افزود: گزارش به‌موقع تخلفات از سوی شهروندان می‌تواند در پیشگیری از تخریب و حفظ سرمایه‌های ملی برای نسل‌های آینده مؤثر باشد.