به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی استانداری یزد اعلام کرد: این ارزیابی جامع در چارچوب الزامات نظام مدیریت عملکرد و قانون مدیریت خدمات کشوری، با هدف سنجش دقیق میزان تحقق مأموریت‌ها و وظایف تخصصی انجام گرفته است.

نتایج عملکرد استانداری یزد پس از طی مراحل متعدد کارشناسی، رسیدگی در حوزه‌های تخصصی ذی‌ربط ستاد وزارت کشور و بررسی مستندات واصله، منجر به کسب این رتبه شده است.

در ابلاغیه رسمی خطاب به استاندار محترم یزد، تأکید شده است که این دستاورد بزرگ، بیانگر عملکرد شایسته و همت والای مجموعه مدیریتی و اجرایی استان در تحقق مأموریت‌های تخصصی است.