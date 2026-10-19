بهره برداری مخزن آب میاندرود، به زودی

بهره برداری مخزن آب میاندرود، به زودی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از پیشرفت ۸۵ درصدی عملیات احداث مخزن ذخیره آب روستای کیاپی میاندورود خبر داد.

بهزاد برارزاده از پیشرفت ۸۵ درصدی ساخت مخزن ذخیره آب روستای کیاپی میاندورود خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال در حال اجراست و با بهره‌برداری از آن، وضعیت ذخیره‌سازی و پایداری تأمین آب برای بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنان این روستا بهبود می‌یابد.

وی با اشاره به روند اجرای ساخت مخزن ۵۰۰ مترمکعبی روستای کیاپی افزود: تاکنون ۱۳۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده و ساخت آن با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین و ذخیره‌سازی آب در مراحل پایانی قرار دارد.

برارزاده با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب مازندران است گفت: ساخت این مخزن، امکان مدیریت بهتر نوسانات مصرف را فراهم می‌کند و در افزایش پایداری تأمین آب در شبکه توزیع نقش مؤثری خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به جمعیت بهره‌مند از این طرح تاکید کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از مخزن کیاپی، زمینه ارتقای خدمات آبرسانی به ۳۶۷ مشترک و جمعیتی بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ نفر فراهم می‌شود.

برارزاده گفت: اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب، گامی مهم در راستای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و ارائه خدمات پایدارتر به روستاییان است و این روند با هدف ارتقای کیفیت خدمات و تأمین مطمئن‌تر آب مشترکان دنبال می‌شود.