استان اصفهان با داشتن بیش از ۱۰ واحد ملی نمونه صنعتی، تولیدی و خدماتی در حوزه استاندارد در کشور پیشگام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل استاندارد استان در آیین تجلیل از واحد‌های نمونه استاندارد گفت: امسال بیش از ۵۰۰ واحد نمونه استاندارد در بخش‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی در کشور حضور داشته‌اند که از بیش از ۱۰۰ واحد برتر تجلیل شده است.

مهدی هادی افزود: امسال بیش از ۱۰ واحد استانی هم به عنوان واحد ملی نمونه در حوزه استاندارد شناخته شده‌اند که در مقایسه با سال‌های قبل رشد مناسبی در واحد‌های صنعتی و تولیدی استان را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه استاندارد یک امر مهم و اساسی در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی شمرده می‌شود، ادامه داد: در سال‌های اخیر توجه به استاندارد و کیفیت محصولات در بین واحد‌های مختلف استان شتاب بیشتری داشته و متولیان حوزه صنعت و تولید به کیفیت و استاندارد در ابعاد جهانی محصولات توجه ویژه‌ای داشته‌اند.

مهدی هادی گفت: خوشبختانه توجه به استاندارد و کیفیت خدمات و محصولات موجب رضایت مندی جامعه و درک اهمیت آن شده است و هر واحد صنعتی، خدماتی و تولیدی که این موضوع را رعایت کند به مشتری‌های خود افزوده و می‌تواند بازار را به نفع واحد خود سوق دهد.

وی افزود: تلاش متولیان حوزه استاندارد در کشور فراهم کردن شرایطی برای واحد‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی است تا بتوانند با استاندارد کامل و اصولی محصولات خود را به بازار عرضه کنند.

از ۲۲ مهر تا ۲۹ مهر هرسال به نام هفته ملی استاندارد در کشورمان نامگذاری شده است.