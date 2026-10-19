به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، یدالله آذرهوا اظهار کرد: با وجود ورود ۸۰۰ هزار متر مکعب آب، در زمان حاضر تالاب قوری گل حالت باتلاقی دارد و آبگیری آن از ۱۵ آبان امسال تا ۱۵ اردیبهشت سال آینده انجام می‌شود و در صورت انتقال سالانه ۱.۵ میلیون متر مکعب، حقابه تالاب در مدت چهار سال تامین می‌شود.

وی ادامه داد: این کانال به علت گذشته زمان در ۳۰ سال گذشته تخریب شده است و با وجود هزینه‌های مستمر شرکت آب منطقه‌ای برای لایروبی و تعمیر کالانال در بهترین حالت تنها ۱.۵ میلیون مترمکعب به تالاب قوری گل می‌رسید.

آذرهوا با بیان اینکه این کانال نیازمند بازسازی است گفت: پس از مطالعات انجام شده در کمیته تالاب‌های استان مقرر شد قسمتی از مسیر لوله گذاری شود تا با جلوگیری از تبخیر و هدر رفت آب، حقابه ۳.۸ میلیون مترمکعبی تالاب تامین شود.

رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای استان با اشاره به اینکه ۱۵ کیلومتر از مسیر لوله گذاری شده است گفت: لوله گذاری ۳.۵ کیلوتر هم در حال اجراست و با اتمام آن امیدواریم ۱۰ تا ۱۵ درصد از اتلاف آب کاهش یابد.

تالاب قوری گل با ۲۰۰ هکتار وسعت در ارتفاع یک‌هزار و ۹۱۵ متری از سطح دریا واقع شده و دارای چهار کیلومتر طول و عرض و ۱۶ کیلومتر مربع مساحت است عمق آن در بهترین شرایط آبی و در عمیق‌ترین نقطه به ۱۳ متر می‌رسد.

«قوری گول» به معنی تالاب خشک است؛ این تالاب در نزدیکی بستان‌آباد واقع شده و در ردیف آب‌های راکد آذربایجان به شمار می‌رود و به‌عنوان تالاب بین‌المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است و از سال ۱۳۷۳ به‌منظور حفظ گونه‌های جانوری اطراف دریاچه جز مناطق شکار ممنوع مدیریت می‌شود؛ همچنین به‌دلیل پذیرا بودن فصلی شماری از پرندگان حمایت شده مهاجر، از نظر زیستگاهی حائز اهمیت ملی و بین‌المللی است.