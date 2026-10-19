به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ روابط عمومی ارتش پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای امنیتی پاکستان در پنج عملیات جداگانه در مناطق «قلات»، «گوادر»، «کویته»، «نوشکی» و «خضدار» در ایالت بلوچستان، ۱۲ تروریست را کشتند.

بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی به نقل از بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان، طی عملیاتی در منطقه جتک آباد شهرستان قلات، چهار عضو گروه تروریستی تحت حمایت هند پس از درگیری مسلحانه کشته شدند و مقادیر زیادی سلاح و مهمات از محل عملیات به دست آمد.

در منطقه شادی کور در شهرستان گوادر نیز نیروهای امنیتی در حال اجرای عملیات پاکسازی برای شناسایی و از بین بردن عناصر مسلح بودند که یک بمب دست ساز منفجر شد، در این حادثه یک افسر عالی رتبه ارتش پاکستان جان باخت.

در عملیات دیگر در حومه شهر کویته، پنج تروریست جدایی طلب بلوچ کشته شدند که به گفته منابع امنیتی قصد داشتند با ایجاد موانع در جاده رفت و آمد محلی را مختل کنند که نیروهای امنیتی مانع از اجرای این اقدام شدند.

همچنین در جریان عملیات پاکسازی در نوشکی دو فرد مسلح کشته شدند و سلاح و مهمات به دست آمد. در شهرستان خضدار نیز یک عملیات اطلاعات محور به کشته شدن یک عضو دیگر این گروه و کشف حدود ۴۹۰ کیلوگرم مواد منفجره منجر شد.

«شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، کشته شدن چهار عضو گروه مسلح در عملیات قلات و گوادر را به نیروهای امنیتی تبریک گفت و با خانواده سرگرد وجاهت وحید ابراز همدردی کرد.

وی جان باختن این افسر در جریان ماموریت امنیتی را فداکاری در راه دفاع از کشور توصیف کرد.

«محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان نیز در واکنش به عملیات انجام شده در کویته، نوشکی و خضدار، از نیروهای امنیتی قدردانی کرد و اظهار داشت: برای اعضای این گروهای تروریستی و حامیان آنان جایی برای پنهان شدن باقی نخواهد ماند.

بر اساس اعلام منابع پاکستانی عملیات پاکسازی در مناطق یادشده برای شناسایی سایر افراد مسلح احتمالی ادامه دارد.