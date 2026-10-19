بارندگی شدید و طغیان آب در شهرستان کاراسو از توابع استان ساکاریای ترکیه موجب آبگرفتگی گسترده محله «داریچایری» شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از آنکارا، در پی بارش شدید باران و سرریز شدن آب سد، بخشهایی از محله داریچایری (Darıçayırı) به زیر آب رفت و ارتفاع آب در برخی نقاط به ۵۰ سانتیمتر رسید.
تصاویر هوایی منتشر شده از منطقه گستردگی سیلاب و آبگرفتگی محله و شدت آبگرفتگی را نشان می دهد که بخشهایی از معابر و زمینهای این منطقه در آب فرو رفته است. هنوز اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی یا میزان خسارات مالی این حادثه در گزارش ارائه شده اعلام نشده است.