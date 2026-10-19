تصاویر هوایی منتشر شده از منطقه گستردگی سیلاب و آب‌گرفتگی محله و شدت آب‌گرفتگی را نشان می دهد که بخش‌هایی از معابر و زمین‌های این منطقه در آب فرو رفته است.هنوز اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی یا میزان خسارات مالی این حادثه در گزارش ارائه‌ شده اعلام نشده است.