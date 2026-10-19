کاهش ۸۵ درصدی آتش سوزی در اراضی جنگلی لرستان
مدیرکل منابع طبیعی لرستان با اشاره به کاهش ۸۵ درصدی آتشسوزی در اراضی جنگلی و مراتع استان گفت: امسال ۲۶۰ هکتار از جنگلهای استان طعمه حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شیرزاد نجفی در جلسه شورای حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: امسال تعداد ۴۶ فقره حریق در جنگلها و مراتع لرستان به وقوع پیوسته که طی آن ۲۶۰ هکتار از این عرصهها دچار حریق شده است.
به گفته وی آمارها نشاندهنده کاهش ۸۵ درصدی حریق نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان کاهش ۸۵ درصدی حریق در جنگلها و مراتع استان، بیانگر اهمیت برنامهریزی، تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی نیروهای حفاظتی در مقابله با آتشسوزیهای احتمالی است.
نجفی با اشاره به اینکه جنگلها و مراتع از مهمترین سرمایههای طبیعی و زیستمحیطی کشور به شمار میروند،افزود:حفاظت از این عرصهها نیازمند برنامهریزی مستمر، نظارت میدانی، حضور بهموقع نیروهای حفاظتی و بهرهگیری از ظرفیت جوامع محلی، تشکلهای مردمی و همیاران طبیعت است.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه در زمینه کنترل و مهار آتشسوزیها، خاطرنشان کرد: کاهش آمار حریق نباید موجب کاهش سطح آمادگی دستگاههای مسئول شود، بلکه لازم است با تقویت گشتهای حفاظتی، شناسایی مناطق پرخطر، اطلاعرسانی بهموقع و آموزش جوامع محلی، زمینه برای صیانت هرچه بیشتر از منابع طبیعی استان فراهم شود.