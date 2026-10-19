به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شیرزاد نجفی در جلسه شورای حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: امسال تعداد ۴۶ فقره حریق در جنگل‌ها و مراتع لرستان به وقوع پیوسته که طی آن ۲۶۰ هکتار از این عرصه‌ها دچار حریق شده است.

به گفته وی آمارها نشان‌دهنده کاهش ۸۵ درصدی حریق نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان کاهش ۸۵ درصدی حریق در جنگل‌ها و مراتع استان، بیانگر اهمیت برنامه‌ریزی، تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی نیروهای حفاظتی در مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی است.

نجفی با اشاره به اینکه جنگل‌ها و مراتع از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی و زیست‌محیطی کشور به شمار می‌روند،افزود:حفاظت از این عرصه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، نظارت میدانی، حضور به‌موقع نیروهای حفاظتی و بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی، تشکل‌های مردمی و همیاران طبیعت است.