به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل بهزیستی استان فارس با شناسایی ۲۱ هزار و ۶۹۲ فرد دارای معلولیت بینایی در استان، توانمندسازی، توسعه دسترس‌پذیری و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای مشارکت اجتماعی این قشر را از اولویت‌های اصلی بهزیستی برشمرد.

حمید گودرزی تصریح کرد: محدودیت بینایی نباید به محرومیت از آموزش، اشتغال و خدمات شهری منجر شود.

وی بیان داشت: از مجموع ۲۱ هزار و ۶۹۲ فرد دارای معلولیت بینایی در فارس (۱۴ هزار و ۵۵ مرد و ۷ هزار و ۶۳۷ زن)، ۸ هزار و ۷۸۲ نفر دارای معلولیت خفیف، ۵ هزار و ۱۶۰ نفر متوسط، ۵ هزار و ۹۴۱ نفر شدید و هزار و ۸۰۹ نفر دارای معلولیت خیلی شدید هستند.

مدیرکل بهزیستی استان فارس افزود: تحقق حقوق این افراد مستلزم عزم همگانی همه دستگاه‌ها برای رفع موانع محیطی و نگرشی است تا زمینه‌های شکوفایی استعداد‌های آنان در همه عرصه‌ها فراهم شود.