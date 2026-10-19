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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان میزان بارش باران را در ایستگاههای باران سنجی استان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد گفت: بر اثر توفان دیشب در ایستگاههای اصلی هواشناسی در شهرستانهای بندرخمیر یک و شش دهم و بندرعباس یک میلی متر باران ثبت شده است.
وی افزود: در ایستگاههای باران سنجی کِرمران و پرکان گیشو شهرستان بندرخمیر به ترتیب ۲۷ و ۱۵، سرخون وشمیل بندرعباس ۱۴ و ۱۳ میلی متر رکورد دار باران هستند.
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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فعالیت توده تندری در هرمزگان و صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی تا فردا سه شنبه ۲۸ مهر در استان ادامه دارد.