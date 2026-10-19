به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز جمعه غبار محلی، گاهی افزایش ابر، در اواسط روز وزش باد و در برخی نقاط مه صبجگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

طلیعه محمدی افزود: همچنین در این مدت بصورت پراکنده و موقت، با رشد ابر (بیشتر در بخش‌هایی از جنوب، نوار شرقی و ارتفاعات استان)، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب، احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی دور از انتظار نیست.

وی جهت وزش باد را امروز بیشتر شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در نواحی جنوبی به هنگام وقوع ناپایداری تا اوایل شب متغیر با سرعت ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و فردا بیشتر جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی کرد.

کارشناس هواشناسی بوشهر ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی به هنگام وقوع ناپایداری ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.

محمدی گفت: فردا در بندر بوشهر مد دریا ۰۰:۵۰ دقیقه بامداد و جزر دریا ساعت ۰۹:۵۵ دقیقه رخ خواهد داد.