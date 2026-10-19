به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان گفت: احداث نیروگاه‌هایی با مجموع ظرفیت ۵۷ مگاوات در استان هدف‌گذاری شده که از این میزان سهم اردستان ۷ مگاوات است و عملیات اجرایی مرحله نخست ساخت نیروگاه خورشیدی این دانشگاه آغاز شده است.

مجید صفامهر افزود: دانشگاه آزاد اسلامی همسو با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس برنامه‌ریزی کلان دانشگاه آزاد استان در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر به‌ویژه تولید برق خورشیدی مأموریت یافته تا در کنار فعالیت‌های آموزشی، مأموریت‌های فناورانه خود را نیز توسعه دهد.

وی ادامه داد: بر اساس این برنامه مرحله نخست این طرح با ظرفیت ۱.۴ مگاوات آغاز می‌شود و در مراحل بعدی، ظرفیت نیروگاه در زمین ۱۰ هکتاری اختصاص‌یافته به طرح، ادامه خواهد یافت.

صفا مهر درخصوص اعتبار موردنیاز برای اجرای مرحله نخست این نیروگاه گفت: هزینه اجرای این مرحله حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که سرمایه‌گذاری آن از دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان تأمین می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح علاوه بر توسعه ظرفیت تولید برق خورشیدی، در راستای تقویت رویکرد فناورانه دانشگاه و تکمیل مأموریت‌های این واحد دانشگاهی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دنبال می‌شود.