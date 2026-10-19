به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول بسیج دانشجویی استان یزد با بیان اینکه این گردهمایی به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری برگزار شد افزود: دراین مراسم همچنین شاهد مراسم عقد دانشجویی با هدف ازدواج آسان بودیم.

عابدی ادامه داد: در این مراسم از خانواده شهید رضایی، شهید امیدواری و شهید بافتی زاده قدردانی شد.

وی عنوان کرد: این اجتماع بزرگ نمادی از همبستگی و اتحاد دختران این سرزمین بود و دختران با حضور پرشور خود شعار باید برخاست را بدرستی معنا کردند.