به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از پکن، اتحادیه اروپا در حال بررسی محدودیت‌های تجاری تازه علیه کالاهای وارداتی از چین است؛ اقدامی که می‌تواند اختلافات اقتصادی میان دو طرف را وارد مرحله تازه‌ای کند.

اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز جمعه اعلام کرد این اتحادیه قصد دارد علاوه بر توافق مربوط به محدود کردن واردات خودروهای هیبریدی ساخت چین، برای بخش‌های دیگری از تجارت با پکن نیز محدودیت‌هایی در نظر بگیرد.

نگرانی از کسری تجاری اروپا در مبادلات با چین از عوامل اصلی این رویکرد است. صنایع شیمیایی، پلاستیک و صنایع آلیاژی از جمله بخش‌هایی هستند که احتمال اعمال اقدامات تازه درباره آنها مطرح شده است. کمیسیون اروپا همچنین در نظر دارد سازوکاری برای واکنش سریع‌تر به اقداماتی ایجاد کند که از نگاه این اتحادیه به صنایع اروپایی آسیب می‌زنند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که چین و اتحادیه اروپا، با وجود اختلافات تجاری، همچنان بر اهمیت گفت‌وگو و حفظ روابط اقتصادی تأکید دارند. پکن پیش‌تر با انتقاد از اقدامات حمایت‌گرایانه، خواستار رعایت قواعد تجارت آزاد و پرهیز از محدودیت‌های تبعیض‌آمیز شده بود.

تحلیلگران معتقدند، رویکرد تازه بروکسل نشان می‌دهد نگرانی‌های اروپا از رقابت‌پذیری صنایع خود در برابر تولیدکنندگان چینی، از اختلافات مربوط به خودروهای برقی فراتر رفته است. در مقابل، پکن احتمالاً این محدودیت‌ها را مانعی بر سر راه تجارت آزاد و همکاری اقتصادی خواهد دانست.

تداوم این روند می‌تواند بر زنجیره‌های تأمین جهانی، بازار محصولات صنعتی و روابط اقتصادی دو قدرت بزرگ تجاری اثر بگذارد؛ به‌ویژه در شرایطی که افزایش تنش ها در منطقه خلیج فارس ، بسته ماندن تنگه هرمز و تنش‌های تجاری چین و آمریکا نیز همچنان بر فضای اقتصاد جهانی سایه انداخته است.