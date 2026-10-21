خیابان‌های فرانسه این روز‌ها صحنه تلاقی دود، اعتراضات و آتش و خشم عمومی شده و این بحران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. تظاهرات فرانسه که از اعتراضات دانش آموزی شروع شد، حالا ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است. تظاهرات کنندگان تعداد زیادی ساختمان و خودرو از جمله ساختمان باستانی شهرداری لیموژ فرانسه متعلق به ۱۸۷۶ را به آتش کشیدند که پس از این آتش سوزی عظیم فروریخت. همچنین معترضین فرانسوی به سمت کاخ ریاست‌جمهوری فرانسه حرکت کردند که پلیس به سختی مانع آنها شد. نارضایتی اولیه دانش‌آموزان از غیبت معلمان و وضعیت نامناسب امکانات آموزشی، به‌تدریج گسترش یافت و به جنبشی سراسری علیه نابرابری، کاهش هزینه‌های عمومی و افت استاندارد‌های خدمات عمومی تبدیل شد. در گزارش این هفته «کاریکاتورِ خبری روز» دود و آتش اعتراضات در خیابان‌های فرانسه این بار روی بوم طنز کارتونیست‌های جهان نمایان شده؛ گزارش پیش‌رو نگاهی متفاوت به ناآرامی‌های اخیر این کشور از زاویه دید طراحان و هنرمندان کارتونیست جهان می‌باشد. زبان تصویر گاهی گویاتر از هر گزارش خبری و مکتوبی عمل می‌کند. در گزارش پیش‌رو، بازتاب اعتراضات اخیر فرانسه را از دریچه نگاه تیزبین کاریکاتوریست‌های مطرح جهان تماشا می‌کنید. این آثار خبری و به روز عمق چالش‌های اجتماعی و سیاسی فرانسه را آشکار می‌سازد. آثار بی نظیر این هنرمندان ابعاد تازه‌ای از اعتراضات را به نمایش گذاشته که هر بیننده‌ای را به فکر فرو می‌برد.

عکاس : تهیه گزارش : سهراب سیدجمالی