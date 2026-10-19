رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف یک انبار احتکار کالاهای اساسی در منطقه شورآباد خبر داد و اعلام کرد در این عملیات، بیش از ۲۶۵ تن برنج و روغن به ارزش بیش از ۵۲ میلیارد تومان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پی اقدامات اطلاعاتی و فنی، از دپو و توزیع‌نشدن مقادیری کالای اساسی در انباری واقع در شورآباد مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از شناسایی محل نگهداری کالاها، تیم عملیاتی پلیس در عملیاتی غافلگیرانه وارد انبار شد و محموله‌های احتکاری را کشف کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: در بازرسی از انبار مشخص شد کالا‌ها بدون ارائه اسناد و مدارک مربوطه نگهداری شده‌اند. محموله کشف‌شده شامل بیش از ۱۳۵ تن برنج و ۱۳۰ تن روغن بود.

سردار افشاری با اشاره به برآورد ارزش کالا‌های مکشوفه گفت: کارشناسان ارزش ریالی این محموله را بیش از ۵۲ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. در این رابطه پرونده قضائی تشکیل شده و متهم به همراه پرونده برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شده است.