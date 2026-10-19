از ۱۹ مصوبه سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان مرکزی در سال پیش، ۱۶ مصوبه به‌ صورت کامل محقق شده است.

تحقق کامل ۱۶ مصوبه سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان مرکزی

تحقق کامل ۱۶ مصوبه سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: از ۱۹ مصوبه سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان در یک سال گذشته، ۱۶ مصوبه به‌طور کامل محقق شده و سه مصوبه نیز در مرحله پیگیری نهایی قرار دارد.

مختار احمدی با تشریح روند اجرای مصوبات سفر وزیر افزود: تحقق ۸۵ درصدی مصوبات در مدت یک سال بیانگر اهتمام جدی مجموعه استان در اجرای برنامه‌های ملی حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

او گفت: بخش قابل توجهی از مصوبات محقق‌شده مستقیماً به بهبود وضعیت رفاهی و خدماتی جامعه کارگری مرتبط بوده است. مسکن کارگری به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی کارگران وارد مرحله اجرا شده و ارتقای سطح خدمات درمانی مراکز درمانی تأمین اجتماعی نیز در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شده است. همچنین توسعه و بهبود زیرساخت‌های آموزشی در مراکز فنی و حرفه‌ای استان از دیگر مصوبات اجراشده در این مدت است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ابراز داشت: سه مصوبه باقی‌مانده نیز در مراحل پایانی پیگیری قرار دارد و تلاش مجموعه استان بر این است که همه تعهدات سفر وزیر به زودی به نتیجه قطعی برسد.

سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان مرکزی در آبان‌ماه سال گذشته با هدف بررسی وضعیت تعاونی‌ها، ارزیابی زیرساخت‌های رفاهی و کارگری، رسیدگی به مطالبات جامعه کارگری و پیگیری پروژه‌های توسعه‌ای حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد. در جریان این سفر، وزیر ضمن بازدید از مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای، مراکز درمانی تأمین اجتماعی و پروژه‌های مرتبط با مسکن کارگری، این مصوبات را برای تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات در استان تصویب کرد.