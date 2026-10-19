به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از وین، شرکت هواپیمایی اتریش با اعلام اینکه این هواپیما از تل‌آویو به وین در حال حرکت بود؛ می گوید که این هواپیما یک ایرباس A320 در صوفیه مورد بازرسی قرار گرفت و هیچ تهدیدی کشف نشده است.

این شرکت هواپیمایی توضیح داد که یک تهدید فرود اضطراری را ضروری کرد زیرا ایمنی خدمه و مسافران همیشه اولویت اصلی این شرکت هواپیمایی است. ۵۱ مسافر و شش خدمه در هواپیما بودند.

به گزارش روزنامه اسرائیلی "هاآرتص"، این تهدید، تهدید بمب‌گذاری بود، این روزنامه گزارش داد که AUA این هشدار را از یک شهروند اتریشی که در هواپیما نبود، دریافت کرده است.

روز سه‌شنبه، به گزارش روزنامه جروزالم پست، دو پرواز شرکت هواپیمایی آمریکایی دلتا ایر لاینز نیز تحت تأثیر تهدید بمب قرار گرفتند که مشخص شد هشدارهای اشتباه بوده‌اند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است که طبق Flightradar24، این هواپیما تقریباً ساعت ۹:۱۰ شب وارد حریم هوایی رومانی شد و سپس به سمت جنوب چرخید و به سمت بلغارستان پرواز کرد و در نهایت در صوفیه فرود آمد. طبق پلتفرم داده‌های پرواز، هواپیمای اتریشی همزمان سیگنال اضطراری صادر کرده بود.

وزارت حمل و نقل بلغارستان اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور یک جت جنگنده میگ-۲۹ را برای اسکورت هواپیمای خطوط هوایی اتریش به پرواز درآورده بود.

به گفته وزارت حمل و نقل در صوفیه، یک تیم بحران تشکیل شده است و مقامات مربوطه تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده‌اند.