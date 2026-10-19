به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بختیار گفت: خانه صلح علاوه بر همکاری نزدیک با نهاد‌های قضایی، با حضور حدود ۴۰ هزار فعال در داخل کشور و دارا بودن ۲۷ شعبه فعال در خارج از کشور، فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: تمامی فعالیت‌های این نهاد تحت نظارت و با دریافت مجوز‌های لازم از قوه قضاییه انجام می‌پذیرد.

وی افزود: با تکیه بر روش‌های توافقی و به‌ویژه به‌کارگیری ظرفیت “کدخدا منشی”، تاکنون موفق شده‌ایم بیش از ۲ هزار پرونده را در سطح کشور به طور قطعی مختومه کنیم.

به‌زودی شعبه جدید خانه صلح در استان یزد افتتاح خواهد شد تا پوشش خدمات صلح و آشتی در سطح کشور گسترش یابد.