به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: از ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاصی توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و سامانه‌های هوشمند ترافیکی اصفهان، ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به خرید، نصب و توسعه تجهیزات ترافیکی اختصاص یافته است.

سعید ساکت با اشاره به اقدامات اجرا شده برای هوشمندسازی خطوط اتوبوس تندرو افزود: زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی سه سامانه ثبت تخلف در مسیر BRT خیابان جی فراهم شده و این سامانه‌ها پس از اجرای کابل‌کشی برق و بستر شبکه، آماده اتصال و بهره‌برداری هستند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این سامانه‌ها با هدف جلوگیری از ورود خودرو‌های متفرقه به خطوط اتوبوس تندرو و حفظ حریم مسیر‌های حمل‌ونقل عمومی اجرا می‌شود.

ساکت با اشاره به اقدامات اجرا شده برای ارتقای نظارت هوشمند بر تقاطع‌های شهری گفت: عملکرد ۶ سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز ارزیابی شده و یک سامانه نیز به‌عنوان نمونه و آزمایشی آماده‌سازی شده است.

ساکت با اشاره به برنامه‌های مطالعاتی حوزه حمل‌ونقل و مدیریت ترافیک شهری گفت:

بازنگری در مد‌لهای تخصیص ترافیک شبکه معابر و بررسی طرح مدیریت تقاضای سفر در دستور کار مطالعاتی معاونت است و تدوین ضوابط فنی سامانه‌های هوشمند تقاطع‌ها متناسب با الگو‌های روز نیز در حال پیگیری است تا مدیریت شبکه ترافیکی با تکیه بر شبیه‌سازی، تحلیل‌های علمی و فناوری‌های نوین اجرا شود.