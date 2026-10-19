به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران از اختصاص ۱۶۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار برای لایروبی و احیاء ۶۵ آب‌بندان خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های ذخیره و انتقال آب، از محور‌های حمایت از تولید کشاورزی و تقویت اقتصاد روستایی است.

مهدی یونسی رستمی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های کشاورزی در توسعه اقتصادی روستا‌ها افزود: بهبود دسترسی به زمین‌های زراعی و ارتقاء امکانات تأمین و انتقال آب، از نیاز‌های اساسی کشاورزان و عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

وی گفت: در همین راستا، برای لایروبی و احیای ۶۵ آب‌بندان در مازندران، ۱۶۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

استاندار مازندران همچنین از تخصیص ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای ساخت ۶۰ کیلومتر جاده بین مزارع خبر داد و گفت: برای اجرای طرح‌های ساخت، تکمیل و بهسازی کانال‌های آبرسانی کشاورزی و انتقال آب با لوله نیز ۱۷۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف بهبود زیرساخت‌های کشاورزی، مدیریت منابع آب و پشتیبانی از فعالیت تولیدکنندگان دنبال می‌شود و می‌تواند در پایداری تولید و تقویت اقتصاد روستا‌های استان نقش مؤثری داشته باشد.