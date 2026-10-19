جشن بزرگ سلامت خانواده به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و به منظور آشنایی بیشتر خانواده‌ها با رشته‌های مختلف ورزشی در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره ورزش و جوانان خرمشهر گفت: در شهرستان خرمشهر ۲۵ هیات ورزشی و بیش از ۱۰ هزار ورزشکار ساماندهی شده در حال فعالیت هستند.

حسین منیعات افزود: با توجه با استقبال خوب خانواده‌ها در صورت فراهم شدن شرایط این دورهمی‌ها به شکل منظم انجام خواهد شد.

جشن بزرگ سلامت خانواده با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و دور کردن نوجوانان و جوانان از فضای مجازی و سلامتی جسمی و روانی نسل جدید در شهرستان خرمشهر برگزار شد که با استقبال خوب مردم ورزش دوست این شهرستان مواجه شد.