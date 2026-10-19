به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فائزه دیبایی، نماینده کشورمان در پرتاب دیسک کلاس F۵۶ و F۵۷ در مسابقات پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با پرتاب سوم ۲۴.۴۴ متر را ثبت کرد و بالاتر از ورزشکاران کشور‌های ازبکستان و قرقیزستان قرار گرفت.

دیبایی با این پرتاب رکورد مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های پاراآسیایی را جابه جا کرد. رکورد قهرمانی آسیا در کلاس F۵۶ با ۲۳.۴۴ متر در اختیار خود دیبایی بود. رکورد بازی‌های پاراآسیایی هم ۲۱.۱۷ متر در اختیار هاشمیه متقیان از ایران بود.

فائزه دیبایی سه پرتاب صحیح داشت؛ او در پرتاب نخست ۲۳.۳۹ متر و در پرتاب دوم هم ۲۳.۴۱ متر را به ثبت رساند.

در مسابقات پرتاب دیسک بانوان پارادوومیدانی پنج نفر حضور داشتند که سه نفر راهی مسابقه فینال شدند.

در ادامه روز نخست مسابقات دوومیدانی ورزشکاران ایران؛ در پرتاب وزنه بوندری، در پرتاب نیزه الناز دارابیان، معصومه تورانی و الهام صالحی، در پرتاب کلاب فایزه سهرابی تبار و پرستو حبیبی و در دوی ۱۵۰۰ متر هم زهرا سادات پور با رقبای خود مسابقه خواهند داد.