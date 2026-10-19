به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این رقابت‌ها بیش از ۲۳۰ شطرنج باز حضور داشتند در جدول رده‌بندی کلی آقایان استاد فیده ابوالفضل امیری‌نسب عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، استاد فیده علیرضا بساق‌زاده در جایگاه دوم ایستاد و بهامین صالحی ریحانی مقام سوم را کسب نمود. همچنین استاد فیده آرمین صمیمی، استاد فیده محمدحسین درویشی، متین افشانی و محمد پوریا محمودی به ترتیب مقام‌های چهارم تا هفتم جدول اصلی را به خود اختصاص دادند.

در بخش بانوان، استاد فیده زهرا پروین بر سکوی نخست ایستاد و نیایش موحد و غزل گوهرچین عناوین دوم و سوم را کسب کردند. در رده پیشکسوتان نیز عاشور کهنسال (بالای ۶۵ سال) و سعید عاجلی به همراه علیرضا رفیعی خلیل‌آبادی (بالای ۵۰ سال) موفق به کسب مقام‌های برتر شدند.

در بخش ریتینگ‌های مختلف، علی محمد بیدغی (زیر ۱۹۰۰)، بهنام فتحعلی‌پور (زیر ۱۸۰۰)، کیان باغبانباشی (زیر ۱۷۰۰)، هیراد اندیشگر (زیر ۱۶۰۰) و مصطفی میهن‌جو (بخش بدون ریتینگ) مقام‌های اول را به دست آوردند.

در رده زیر ۱۴ سال، ایلیا طالبیان‌زاده، پارسا طاهری و محمد پارسا دارابی؛ در رده زیر ۱۲ سال، محمد جیشی، باربد شیرعلی و آرش شینی دشت‌گل؛ در رده زیر ۱۰ سال، طا‌ها آذرشین، رایان غلامی و امیر ماهان دلفی؛ و در رده زیر ۸ سال، محمد قدمی، آراد صالحی و آرمان طاهری مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.