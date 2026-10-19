مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: تا ۲۶ مهر ۱۴۶ پرونده تسهیلاتی در سامانه تک ثبت شد. این پرونده‌ها با اعتبار ۵۲۳ میلیارد ریال در بخش‌های صنایع‌دستی و گردشگری استان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسین ایزدی اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های ثبت‌شده، ۹۵ پرونده در بخش صنایع‌دستی به ارزش ۳۴۶ میلیارد ریال و ۵۱ پرونده در بخش گردشگری به ارزش ۱۷۷ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: این پرونده‌ها مربوط به شهرستان‌های آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، چالوس، رامسر، ساری، سوادکوه، قائم‌شهر، محمودآباد، میاندرود، نکا و نوشهر است و متقاضیان برای دریافت تسهیلات و طی مراحل جذب اعتبارات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

او با اشاره به اینکه این تسهیلات در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و توسعه اشتغال در ۲ حوزه صنایع‌دستی و گردشگری پرداخت می‌شود، بیان کرد: این منابع از محل اعتبارات جز ۱ماده ۹۵سهم استانداران و در چارچوب اعتبارات ابلاغی استانداری تأمین شده است.

ایزدی با بیان اینکه تسهیلات یادشده با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت پنج‌ساله در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرد، تصریح کرد: بر اساس ضوابط این طرح، به ازای ایجاد هر فرصت شغلی، امکان دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، تأکید کرد: پرداخت این تسهیلات می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از کسب و کار‌های صنایع‌دستی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در شهرستان‌های استان مازندران داشته باشد.