به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پایش بیماری‌های دامی از جمله تب مالت و سل گاوی در اردبیل با هدف شناسایی زودهنگام دام‌های آلوده، کاهش کانون‌های بیماری و پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در حال انجام است.

بیماری‌های سل گاوی و بروسلوز (تب مالت) به عنوان دو چالش اساسی و استراتژیک در حوزه دامپزشکی کشور شناخته می‌شوند. این بیماری‌های مشترک، علاوه بر تحمیل خسارات سنگین اقتصادی به صنعت دامپروری و کاهش تولیدات دامی، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی جامعه محسوب می‌شوند. با توجه به اهمیت امنیت غذایی، نظارت مستمر دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه سازمان دامپزشکی، بر سلامت گله‌های دام، به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در دستور کار قرار دارد.

سل گاوی که عمدتاً توسط باکتری «مایکوباکتریوم بوویس» ایجاد می‌شود، یک بیماری مزمن و فرساینده است که به دلیل ماهیت پنهان خود، به‌سختی شناسایی می‌شود. در گله‌های آلوده، افت تولید شیر و گوشت تنها بخش کوچکی از تبعات این بیماری است؛ چرا که دام‌های مبتلا می‌توانند باکتری را از طریق ترشحات تنفسی و شیر به سایر دام‌ها و حتی انسان منتقل کنند. برنامه‌های ریشه‌کنی سل شامل تست‌های دوره‌ای (توبرکولیناسیون) و حذف دام‌های راکتور مثبت، سنگ‌بنای مدیریت این بیماری در کشور است.

بروسلوز یا همان تب مالت، در دام‌های سبک و سنگین با سقط جنین‌های عفونی، ناباروری و کاهش تولید شیر بروز می‌کند. این بیماری به دلیل قدرت سرایت بسیار بالا در گله، می‌تواند در مدت کوتاهی یک واحد تولیدی را با بحران مواجه سازد. زیان‌های اقتصادی ناشی از کاهش زاد و ولد دام و هزینه‌های درمان و قرنطینه، این بیماری را به یکی از عوامل اصلی رکود در واحد‌های تولیدی سنتی و صنعتی تبدیل کرده است که نیازمند عزم جدی برای واکسیناسیون فراگیر است.