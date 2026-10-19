همایش پیاده‌روی دانشگاهیان چهارمحال و بختیاری به مناسبت هفته تربیت بدنی، با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس هیئت ورزش دانشگاهی استان گفت: این برنامه با مشارکت گسترده استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان برگزار شد تا زمینه‌ای برای تقویت نشاط و همدلی در محیط‌های علمی فراهم شود.

همتیان با اشاره به اهمیت توسعه ورزش در دانشگاه‌ها گفت: ورزش یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای حفظ سلامت و افزایش نشاط اجتماعی است. توسعه فعالیت‌های ورزشی علاوه بر ارتقای سلامت، باعث تقویت روحیه همکاری و گسترش تعامل میان اعضای جامعه دانشگاهی می‌شود.

وی افزود: این پیاده‌روی از جوار مزار مطهر پنج شهید گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد آغاز شد و شرکت‌کنندگان مسیر تعیین‌شده تا آموزشکده ملی مهارت دختران شهرکرد را طی کردند.

وی تأکید کرد: آغاز این حرکت از کنار مزار شهدای گمنام، یادآور پیوند عمیق میان ارزش‌های معنوی و فعالیت‌های اجتماعی در دانشگاه است.