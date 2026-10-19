امکان ورود به سکوی خدمات یکپارچه ثبتی «کاتب» و ثبت انواع شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و فعالیت اقتصادی برای اتباع دیگر کشور‌ها عملیاتی شده و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اعلام خبر پیوستن اتباع کشور‌های دیگر به شبکه کاربران سکوی یکپارچه خدمات ثبتی «کاتب»، اظهار کرد: در راستای راهبرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای توسعه عدالت دیجیتال، تسهیل کسب‌وکار‌ها و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، زیرساخت‌های احراز هویت و ورود افراد دارای تابعیت خارجی به سکوی خدمات یکپارچه ثبتی «کاتب» بر پایه «کد اختصاصی ۱۲ رقمی» ایشان، به‌طور کامل پیاده‌سازی و عملیاتی شد.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی این سازمان گفت: بر این اساس و در گام نخست، از هم‌اکنون امکان ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌ها برای آن دسته از اتباع کشور‌های دیگر که دارای «کد اختصاصی ۱۲ رقمی» و مدارک معتبر هویتی هستند، در سکوی «کاتب»، به‌صورت تمام‌الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری، فراهم شده است.

محسن طاهریان، با اشاره به امنیت و سازوکار اعتبارسنجی این درگاه تصریح کرد: فرآیند احراز هویت افراد غیر ایرانی دقیقاً متناظر با الگوی احراز هویت شهروندان ایرانی، طراحی و مستقر شده است؛ به‌نحوی‌که کاربر غیر ایرانی با درج «کد اختصاصی ۱۲ رقمی» و شماره تلفن همراه منطبق با آن، وارد سامانه خواهد شد. طاهریان افزود: در این مرحله، سکوی «کاتب» از طریق وب‌سرویس «شاهکار» سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اطلاعات هویتی و مالکیت خط را به‌صورت برخط تطبیق داده و پس از تأیید نهایی، حساب کاربری فرد، فعال می‌شود.

طاهریان با بیان این مطلب که بهره‌برداری از این درگاه، سرآغاز فصل نوینی در ساماندهی و تسهیل خدمات به فعالان اقتصادی غیرایرانی است، تأکید کرد: در حال حاضر، تمرکز عملیاتی، بر ارائه خدمات حقوقی در حوزه کسب‌وکار و فرآیند‌های مرتبط با اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری است؛ با این حال، معماری فنی این درگاه به‌گونه‌ای منعطف شده و استقرار یافته که به‌محض ابلاغ هرگونه مصوبه یا سیاست‌گذاری جدید از سوی مراجع بالادستی، امکان ارائه و اتصال سایر خدمات ثبتی به این گروه از کاربران، به‌سرعت فعال خواهد شد.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی این سازمان در پایان خاطرنشان کرد: با استقرار این سازوکار نوین، کلیه اتباع غیر ایرانی دارای «کد اختصاصی ۱۲ رقمی» به عنوان کاربر احراز هویت‌شده و مجاز، در اکوسیستم خدمات الکترونیک ثبتی کشور شناخته شده و بستر شفاف، امن و بدون واسطه برای تعاملات حقوقی و اداری آنان مهیا است.