

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با اشاره به تقارن این جلسه با ایام ولادت حضرت زینب (س) گفت: به همین مناسبت در نشست امروز، تعیین تکلیف ۲ هزار و ۸۷۳ نفر دیگر از متقاضیان طرح جوانی جمعیت در استان رقم خورد.

خواجه رضایی افزود: قرعه‌کشی این واحد‌ها انجام شد و پیامک‌های اطلاع‌رسانی برای افراد ارسال خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد و تحویل اراضی پیگیری شود.

وی اظهار داشت: با احتساب قرعه‌کشی امروز، ۷۵ درصد از متقاضیان واجد شرایط و تأیید نهایی‌شده قانون جوانی جمعیت در استان تعیین تکلیف شده‌اند و برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای است که طی ماه‌های آتی و حداکثر تا پایان سال، این آمار به ۱۰۰ درصد رسیده و تمامی اراضی آماده‌سازی‌شده تحویل خانواده‌های عزیز شود.

خواجه رضایی از برنامه‌ریزی برای تحویل نزدیک به ۱۸۴۰ واحد مسکونی تا پایان سال جاری خبر داد و اعلام کرد که سامانه‌های الکترونیکی انتخاب واحد و جایگزینی متقاضیان انصرافی از اول آبان‌ماه فعال می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد از رونمایی و راه‌اندازی دو سامانه جدید الکترونیکی در شورای مسکن خبر داد و افزود: سامانه نخست مربوط به «انتخاب واحد توسط متقاضیان» است که از این پس به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود. سامانه دوم نیز به «جایگزینی متقاضیان انصرافی و حذف‌شده» از پروژه‌ها اختصاص دارد.

خواجه رضایی گفت: در همین راستا، از اول تا دهم آبان‌ماه و پس از اطلاع‌رسانی دقیق روابط عمومی، این سامانه بازگشایی خواهد شد تا متقاضیانی که تمایل به حضور در پروژه‌های دیگر دارند به آن مراجعه کنند و پس از طی مراحل قرعه‌کشی، افراد جایگزین مشخص شوند.

وی همچنین به پیگیری پروژه‌های مسکن کارگری اشاره کرد و افزود: فرمانداری یزد گزارشی از تکالیف محوله در جلسه قبل شورای مسکن ارائه داد که طی آن تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملت منعقد شده و فرآیند تخصیص و تحویل این واحد‌ها به زودی محقق خواهد شد.