به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عماد سعدی آل‌کثیر اظهار کرد: کشت چای ترش در دشت آزادگان از سال ۱۳۹۷ به‌صورت فعال و با نگاه راهبردی آغاز شد و به‌مرور سطح زیر کشت آن به ۱۰ هکتار رسیده که این رقم نسبت به سال گذشته ۲ هکتار افزایش داشته است.

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وی افزود: عملکرد میانگین این محصول در هکتار بین ۸۰۰ کیلوگرم تا یک تن پیش بینی می‌شود و برداشت آن از اواخر مهرماه آغاز می‌شود.

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سعدی آل‌کثیر با اشاره به پراکندگی کشت این محصول در شهرستان تصریح کرد: چای ترش دشت آزادگان بیشتر در روستا‌های چولانه، مالکیه و کوی سید نعیم کشت می‌شود.

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وی درباره بازار فروش و فرآوری محصول بیان کرد: این محصول به‌صورت فرآوری‌شده در قالب ترشی، مربا، شربت و پوره و همچنین در بازار ادویه عرضه می‌شود و ظرفیت صادرات آن نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه شرکت‌های دارویی و عطاری‌ها از خریداران این محصول هستند.

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سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشت آزادگان در ادامه با اشاره به مزیت‌های اقلیمی منطقه گفت: از آنجا که چای ترش از خانواده بامیه است و به خشکی و گرما متحمل است، با شرایط اقلیمی شهرستان سازگاری مناسب دارد و همین ویژگی، بستری برای توسعه کشت آن فراهم کرده است.

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سعدی آل کثیر در پایان درباره برنامه‌های حمایتی و آموزشی این مدیریت می‌گوید: توزیع رایگان بذر و کود، برگزاری دوره‌های مهارتی و اعطای گواهینامه معتبر برای جوانان جویای کار، اشتغال‌زایی و فراهم‌کردن زمینه اخذ تسهیلات مشاغل خانگی با نرخ ۴ درصد، از جمله اقدامات حمایتی جهاد کشاورزی برای توسعه این محصول در شهرستان دشت آزادگان است.