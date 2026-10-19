به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان در پی وقوع یک فقره درگیری با سلاح سرد که موجب مصدومیت دو نفر دریکی از مناطق استان شده بود، مأموران انتظامی شناسایی عاملان این حادثه را در دستور کار خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش، دو جوان ۲۰ ساله در پی نزاع و درگیری با دو شخص دیگر، با استفاده از چاقو اقدام به جرح و مصدوم کردن طرف مقابل کرده است.

با توجه به شدت جراحات وارد شده به مصدومان و همچنین سوابق پیشین متهمان در حوزه شرارت، نزاع و درگیری‌های خیابانی، مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی پلیسی، موفق شدند مخفیگاه این افراد را شناسایی کرده و هر دو متهم را در کمتر از دو ساعت از زمان وقوع جرم دستگیر کرده و پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

پلیس استان، با تأکید بر خط قرمز بودن امنیت و آرامش شهروندان و برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم عمومی، از شهروندان خواست: با حفظ خونسردی در مراوده‌های اجتماعی، از هرگونه نزاع، درگیری و حمل سلاح سرد خودداری کنند تا شاهد بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر نباشیم.